‘Bespuger homostel Amsterdam aangehouden’

Een scooterbestuurder, die op eerste paasdag in Amsterdam-Oost een homostel in het gezicht zou hebben gespuugd, is aangehouden. Dat meldt de advocaat van het koppel, Sébas Diekstra. Volgens hem zijn er nu drie verdachten in deze zaak aangehouden. De politie bevestigt de derde aanhouding en zegt dat het gaat om een 21-jarige Amsterdammer.

Het homostel werd op eerste paasdag (12 april) belaagd, vermoedelijk omdat ze hand in hand liepen. Ze belden de politie en maakten in de tussentijd opnames, die ze deelden op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee jongeren kwamen later terug en bespuugden de twee mannen. Een 15-jarige verdachte meldde zich later op het politiebureau.

Twee weken later werd een man van 20 opgepakt. Hij werd op Koningsdag herkend door politieagenten in Amsterdam-Oost.