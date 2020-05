Crisiscommunicatie in coronatijd: tips voor bedrijven hoe te communiceren

Het zijn uitdagende en verwarrende tijden, waarin mensen minder geld verdienen, hun baan verliezen, bepaalde producten of diensten niet kunnen worden afgenomen en we massaal vanuit huis moeten werken. Er is in korte tijd veel verandert en dit vraagt om aanpassingen, flexibiliteit en communicatie. In tijden als deze vindt er veel crisiscommunicatie plaats. Hoe bereid je je hierop voor?

Hoe communiceer je dat je bedrijf stil is komen te liggen, dat je een bepaalde dienst of product niet langer aan je klanten kan leveren en hoe speel je in op het nieuws? Alles staat of valt momenteel met communicatie, waar we vaak moeite mee hebben. Wat de boodschap ook is, het belangrijk dat je proactief bent en eventuele klachten voor bent. Stel dus niet uit en neem geen afwachtende houding aan. Mensen vinden het fijn als ze worden meegenomen en hiermee het gevoel krijgen dat ze er toe doen.

Externe communicatie

Met name bedrijven hebben de afgelopen maanden veel aan crisiscommunicatie moeten doen, zowel intern als extern. Wat de externe communicatie betreft, is het belangrijk dat je doelgroep overal het antwoord op eventuele vragen vindt. Denk hierbij aan je eigen website en sociale media kanalen. Bij grote veranderingen kan je de media op de hoogte brengen waarin je aangeeft waar klanten op de hoogte kunnen blijven. Aangezien de crisis nog wel even aanhoudt en daarmee de onzekere tijden, kan een investering in een communicatie opleiding uitkomst bieden.

Interne communicatie

Medewerkers zijn flexibel en begripvol, mits ze meegenomen worden en op de hoogte worden gebracht van veranderingen. Voor de interne communicatie is het belangrijk dat je als bedrijf je medewerkers informeert over het crisiscommunicatiebeleid. Organiseer een overleg over de externe crisiscommunicatie, zodat iedereen weet wat de eenduidige boodschap is die er gecommuniceerd moet worden. Nu het erop lijkt dat deze crisis nog wel even gaat duren en niemand echt weet wat ons nog te wachten staat, is het fijn als iemand binnen de organisatie een opleiding tot communicatieprofessional heeft gedaan.

Inspelen op de situatie

Deze tijd vraagt om passende campagnes die relevant zijn, waarmee je in contact blijft met je doelgroep. Hoe ga je als bedrijf om met de coronacrisis en al het nieuws en hoe speelt je hierop in? Bedenk intern hoe je relevant kunt zijn in tijden van corona. Dit vraagt soms om out of the box te denken én te communiceren. Ga na waar je doelgroep momenteel behoefte aan heeft en hoe je hierop in kunt spelen. Met welke vragen zitten ze en hoe kan je ze helpen?

FAQ

Ten slotte is het belangrijk om een FAQ op te stellen, zowel voor je medewerkers als klanten. Hoe ga je als bedrijf om met het coronavirus en de hygiëne, zowel intern als extern. Vragen die hierbij beantwoord moeten worden, zijn onder andere of medewerkers maskers moeten dragen of dat dit alleen geldt voor mensen met klantcontact, wat de procedures zijn qua hygiëne en wat er gedaan wordt als er nieuwe maatregelen naar buiten komen vanuit het kabinet. Zorg dat alle communicatie up-to-date is.