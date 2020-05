Fitnessketen BigGym vraagt rechter om duidelijkheid

Fitnessketen BigGym wil duidelijkheid over wanneer er weer binnen gesport mag worden. De keten met twintig sportscholen door heel Nederland stond woensdag in de rechtbank tegenover de Nederlandse staat om zo te proberen een antwoord te krijgen. “Een goede motivering om de scholen dicht te houden ontbreekt”, aldus de advocaat van BigGym. De keten zegt klaar te zijn voor verantwoord binnensporten, met inachtneming van alle hygiĆ«nemaatregelen.

Premier Mark Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij hoopt dat het eerder kan, maar vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september. “Deze situatie schreeuwt om een oplossing”, aldus de advocaat van BigGym. Volgens hem zijn in het hele land 4000 ondernemingen getroffen, met in totaal zo’n 3,2 miljoen leden.

Volgens de advocaat baseert de overheid zich op “theoretische risico’s” die bovendien niet voldoende worden uitgewerkt. Daarnaast wijst BigGym naar het buitenland. In diverse Europese landen zijn de sportscholen alweer open of gaan ze dat binnenkort.

De landsadvocaat zei in een reactie zich te realiseren dat de maatregelen ingrijpend zijn. “Maar de risico’s kunnen niet onderschat worden. Er is nu ruimte voor beperkte versoepelingen, maar die kunnen alleen stap voor stap plaatsvinden.”

Het kabinet baseert zich op de adviezen van de wetenschappers in het Outbreak Management Team. Het OMT noemt de risico’s van buitensporten volgens de landsadvocaat “beheersbaar”. Echter, bij binnensporten zijn er meer onzekerheden. Druppelwolken, als mensen uitademen en zeker als ze hijgen door sporten, kunnen meer blijven hangen. Ook het ventilatiesysteem zou een risico kunnen zijn, net als sportmaterialen die door veel mensen aangeraakt worden.

BygGym heeft vestigingen in onder meer Amstelveen, Almelo, Den Helder, Den Haag, Groningen, Hengelo, Tilburg en Zwolle.