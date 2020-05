Grafschenners Urk waren jonge kinderen

De vandalen die vorige week op Urk acht graven hebben geschonden, zijn kinderen van onder de 12 jaar. Dat maakte de politie woensdag bekend. Een woordvoerster kon niet zeggen hoe oud de kinderen precies waren.

Omdat de kinderen nog geen 12 jaar oud zijn, zullen zij niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het is wettelijk bepaald dat kinderen pas vanaf de leeftijdsgrens van 12 jaar voor de kinderrechter kunnen verschijnen.

De politie is in gesprek met de kinderen en hun ouders over het gedrag en de schade die ze hebben aangericht. Voor de materiƫle schade zullen de ouders aansprakelijk worden gesteld, aldus de politie. Een aantal afdekplaten, kettingen en bloempotten werden vernield.

Omroep Flevoland meldde vorige week dat de emoties hoog opliepen bij nabestaanden die poolshoogte gingen nemen. Urker burgemeester Ineke Bakker zei dat de grafschennis “buiten alle proporties” is.