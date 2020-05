Kabinet wil bouwsector draaiende houden tijdens coronacrisis

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om te helpen de bouwsector tijdens de coronacrisis draaiende te houden. Door extra geld vrij te maken, geplande investeringen naar voren te halen en gemeenten te helpen sneller vergunningen te verlenen hoopt minister Kajsa Ollongren (Wonen) de sector aan het werk te houden.

“We weten van de vorige crisis dat op een gegeven moment de bouw stil komt te liggen”, aldus Ollongren. “Daar hebben we de wrange vruchten van geplukt de afgelopen periode. Doordat toen niet is doorgebouwd, is schaarste ontstaan en is de woningmarkt oververhit geraakt.”

Het Rijksvastgoedbedrijf haalt zelf 15 miljoen euro aan onderhoud naar voren, om dat nog dit jaar te laten uitvoeren. Daarnaast komt er een subsidieregeling om investeringen in scholen en sportgebouwen te ondersteunen. Het Rijk gaat verder gespecialiseerde ambtenaren beschikbaar stellen aan gemeenten, om aanvragen voor vergunningen sneller te kunnen afhandelen. Daar wordt 20 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Huiseigenaren die van plan waren hun woning te isoleren, worden aangemoedigd dat niet uit te stellen. Van 1 juni tot 31 december wordt niet 20 procent, maar 30 procent van de kosten vergoed.

Ook wordt er 50 miljoen euro uitgetrokken voor de huisvesting van daklozen en arbeidsmigranten. “Goede huisvesting is noodzakelijk om risico op verspreiding van het virus te voorkomen”, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken.