Kamer voelt opnieuw kabinet aan de tand over coronabeleid

De Tweede Kamer debatteert woensdag opnieuw over het coronavirus met premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Daarbij zal het onder meer gaan over de routekaart die het kabinet heeft uitgezet om langzaam verder uit de lockdown te komen. Dinsdag maakte Rutte bekend dat de versoepeling per 1 juni, die eerder deze maand was aangekondigd, inderdaad kan doorgaan. Zo mag de horeca deels open, net als een aantal andere gelegenheden en instellingen, met een maximum van dertig mensen.

Ook de bouwstenen voor een nieuw noodpakket zullen kritisch worden uitgelicht, evenals de situatie met de mondkapjes. Zo zou er – ondanks de inkoop van tientallen miljoenen exemplaren – nog steeds een tekort zijn aan de beschermingsmiddelen op bepaalde plekken in de zorg. Ook is er onduidelijkheid over de kwaliteit van het mondkapje dat reizigers vanaf 1 juni in het openbaar vervoer moeten gaan dragen.

De coronamaatregelen konden tot nu toe op een brede steun in de Kamer rekenen en vooralsnog lijkt de afschaling ervan ook in goede aarde te vallen. Sommige partijen willen de boel sneller openen, maar volgens Rutte is dat riskant en moet dit voorzichtig gebeuren. Na elke stap wil het kabinet monitoren of het virus weer oplaait. Niet uitgesloten is dat er dan een rem komt op de versoepeling, om te voorkomen dat de zorgsector opnieuw overbelast raakt.

Zoals gebruikelijk praat vlak voor het debat RIVM-directeur Jaap van Dissel de Kamerleden bij over de laatste ontwikkelingen met Covid-19.