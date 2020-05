Keith Bakker naar rechtbank voor zedenzaak

Voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker (59) moet zich woensdag voor de rechtbank in Amsterdam verantwoorden voor onder meer seksueel misbruik. Zijn zaak kon in maart niet inhoudelijk behandeld worden wegens de coronamaatregelen in de rechtbank.

Bakker zit sinds oktober vast nadat een vrouw aangifte tegen hem had gedaan. Volgens Bakker gaat het om een vrouw met wie hij een relatie had. Zij zou de oppas van zijn kinderen zijn geweest.

Volgens Justitie heeft Bakker de jonge vrouw van het voorjaar 2016 tot augustus 2018 misbruikt in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint Tropez. Tijdens de tussentijdse zitting in maart kwam er nog een aanklacht bij. Toen bleek dat hij vijf mensen zou hebben behandeld terwijl hij een beroepsverbod van tien jaar had.

Bakker, bekend van televisieprogramma’s, kwam eerder stevig in aanraking met justitie vanwege seksuele misdrijven. In 2012 veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar cel wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen.