Matthijs van Nieuwkerk krijgt speciale Ere-Zilveren Nipkow

Presentator Matthijs van Nieuwkerk krijgt dit jaar de Ere-Zilveren Nipkowschijf. Dat heeft de jury van de prestigieuze televisieprijs woensdag bekendgemaakt. Van Nieuwkerk stopte onlangs na vijftien jaar met de presentatie van het programma De Wereld Draait Door.

“Voor deze ereprijs is 2020 hét uitgelezen jaar, vanwege een perfect afgerond vijftiende seizoen van DWDD”, aldus de jury, die de ereprijs vorig jaar uitdeelde aan Jeroen Pauw.

Drie programma’s van de publieke omroep zijn genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. Het gaat om Oogappels, Frontberichten en Brieven aan Andalusië. De prijsuitreiking is op 25 juni in Het Ketelhuis in Amsterdam tijdens een bescheiden ceremonie. Van Nieuwkerk krijgt die dag ook zijn prijs overhandigd.