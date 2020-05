Minister De Jonge: coronadashboard wordt openbaar

Het coronadashboard van allerlei verschillende gegevens dat het kabinet gaat gebruiken voor de besluitvorming in de komende tijd, wordt “zo transparant mogelijk en zo openbaar mogelijk”. Op die manier worden besluiten van het kabinet ook navolgbaar, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die de strijd tegen het coronavirus in het kabinet aanvoert.

Het dashboard bestaat uit gegevens die nu al veel worden gebruikt, zoals het reproductiegetal en het aantal opnames op de IC. Maar het kabinet wil daarbij nog veel meer informatie verzamelen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop het virus zich ontwikkelt. Dat geeft het kabinet ook de kans om in te grijpen als bijvoorbeeld in een specifiek dorp of regio een brandhaard ontstaat.

Het is de bedoeling dat het dashboard “publiekelijk beschikbaar wordt”, zegt De Jonge desgevraagd. Daarbij is het wel van belang dat mensen het brede beeld blijven zien, aldus de minister. “Het zal altijd zo blijven dat je niet op basis van één metertje of één indicatortje kan zeggen: nu moet je linksaf of rechtsaf.”