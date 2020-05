Rapport: kansen voor georganiseerde criminaliteit op Schiphol

De georganiseerde criminaliteit ziet kansen op Schiphol. Onder meer bagagekelders zijn kwetsbaar voor de smokkel van verdovende middelen.

Dit staat in een rapport over georganiseerde misdaad op en rond Schiphol dat woensdag is gepubliceerd. Het rapport is gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer.

“Het rapport laat zien waar versterkingen nodig zijn en mede op basis daarvan kunnen we de bestaande maatregelen om ondermijning te bestrijden, prioriteren en uitvoeren”, zegt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. “Zowel publieke als private partijen op Schiphol zijn doordrongen van de urgentie van de aanpak van ondermijning en werken daarbij intensief samen.”

Criminele netwerken zoeken naar manieren om de beveiliging en controles op Schiphol te omzeilen, schrijven de onderzoekers. Dat doen ze onder meer door te infiltreren onder houders van een Schipholpas, werknemers die toegang hebben tot delen van het beschermde of beveiligde luchthavengebied. Dit maakt de pashouders kwetsbaar, luidt een van de hoofdconclusies.

De drugssmokkel is volgens bronnen het belangrijkste ondermijnende criminaliteitsprobleem op Schiphol. Het gaat hier voornamelijk om (de invoer van) cocaïne en (de uitvoer van) synthetische drugs. Criminelen weten te infiltreren in verschillende branches, onder meer in de schoonmaak, catering, de bagageafhandeling en bij het onderhoud in de hangars.