Veel minder kijkers voor persconferentie kabinet

De persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen is dinsdag door veel minder mensen bekeken dan eerdere persconferenties. In totaal keken via de NPO, RTL en SBS zo’n 5,7 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De afgelopen maanden haalde het kabinet met de updates 7 miljoen kijkers. De laatste grote persconferentie, twee weken geleden, haalde dit aantal net niet. De best bekeken persconferentie blijft de update van 21 april, toen er ruim 7,8 miljoen mensen keken.

Dinsdag keken opnieuw de meeste mensen via NPO 1 (4,1 miljoen kijkers). Daarna volgden RTL 4 (1,3 miljoen) en SBS6 (275.000). Premier Mark Rutte meldde dinsdag dat de versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet had aangekondigd, door kan gaan.

De persconferentie van het kabinet was dinsdag nog wel verreweg het best bekeken programma op televisie. Het NOS Journaal van 20.00 uur volgde met 2,4 miljoen kijkers.