Amsterdams park ontruimd, toegangswegen stranden afgesloten

Het Amsterdamse Somerlust, een klein park langs de Amstel, is donderdagmiddag rond 15.00 uur volledig ontruimd omdat het er veel te druk was. Diverse toegangswezen naar de stranden zijn inmiddels afgesloten. Eerder op de dag stond er op het drukste moment al 70 kilometer file.

Op Somerlust, een park langs de rivier waar slechts plek is voor een paar honderd mensen, was het erg druk. Mensen konden de 1,5 meter afstand niet in acht nemen en daarom werd besloten in te grijpen: boa’s en politie ontruimden het grasveld door een lijn te vormen en de mensen te verzoeken het parkje te verlaten. Het ging er gemoedelijk aan toe en er werden niet massaal boetes uitgeschreven. Kort daarvoor werd via de luidsprekers van een voorbijrijdend politiebusje al gewaarschuwd voor een boete.

Twee weken geleden werden bij Somerlust, vlakbij treinstation Amstel, ook al honderden mensen weggestuurd. Kort na de ontruiming zochten nieuwe bezoekers de ‘rustige plek’ weer op.

In Amsterdam waarschuwde de gemeente rond 15.00 uur ook voor drukte in het Vondelpark, op het Marineterrein en bij de Bogortuin. Op een speciale onlinekaart worden met stippen drukke plaatsen aangegeven.

Veel toegangswezen naar de stranden werden in de loop van de dag afgesloten. De diverse gemeenten en veiligheidsregio’s riepen nogmaals op het strand te mijden.

“De toegangswegen naar de stranden lopen vol. Inmiddels is het strand van Castricum afgesloten vanwege de drukte. Een dringend verzoek om thuis te blijven en niet naar de stranden te komen”, aldus Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

In de gemeente Heemstede werd ingegrepen door de wegen af te sluiten. “De stranden in onze regio (Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort) lopen vol. Verschillende toegangswegen naar de kust zijn inmiddels afgesloten. Het dringende advies om niet naar de stranden te komen”, meldde de gemeente.

De toegangswegen naar Scheveningen werden niet afgesloten, maar het was wel aan de drukke kant. Toch kon de 1,5 meter afstand goed in acht worden genomen. “Ben je van plan om naar het strand te gaan? Houd dan altijd 1.5 meter afstand tot anderen. Vermijd drukke gebieden en keer om indien nodig. Alleen samen krijgen wij corona onder controle”, riep de politie van Scheveningen op. De hashtag #Scheveningen was de hele dag trending op Twitter. Over de meningen of de drukte verantwoord was, waren de meningen op social media verdeeld.

Verschillende recreatiestranden in Gelderland werden afgesloten omdat beheerder Leisurelands het te druk vond. De Zandenplas bij Nunspeet, het strand Nulde Zuid, Rhederlaag (Giese Kop en Noordoever) bij Zevenaar en De Kuiter Naakstrand bij Bussloo zijn niet meer toegankelijk voor publiek, meldde Omroep Gelderland.