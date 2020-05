Brand voormalige kerncentrale Dodewaard onder controle

De brand die donderdag uitbrak in de voormalige kerncentrale in Dodewaard, is onder controle. Dat heeft een woordvoerder van de veiligheidsregio gemeld.

Hij zei dat de bluswerkzaamheden nog wel een tijdje zullen duren. Door de brand, waarbij vooral in het begin sprake was van forse rookontwikkeling, zijn geen gewonden gevallen. De volksgezondheid is niet in gevaar geweest, aldus de hulpdiensten.

Alleen het dak van de voormalige kerncentrale heeft schade opgelopen. De binnenkant is onbeschadigd gebleven. “Het gebouw is een kolos met enorm dikke wanden” meldde de veiligheidsregio.

De brand ontstond op het dak van de voormalige kerncentrale tijdens werkzaamheden. Voor die werkzaamheden lagen gasflessen op het dak, die veilig konden worden weggehaald. Door de brand was er geen risico op het vrijkomen van radioactieve straling. Er waren diverse brandweerkorpsen ingeschakeld.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) had een melding gekregen van de brand en het inschakelen van de brandweer. De ANVS meldde dat er geen splijtstofstaven meer aanwezig zijn in de centrale.

Ondanks dat de kerncentrale al sinds 1997 jaren dicht is, valt het gebouw nog altijd onder de strenge veiligheidsvoorschriften van de Kernenergiewet.