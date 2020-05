Burgemeester: NL-Alert voor brand kerncentrale was niet nodig

De brand op het dak van de voormalige kerncentrale in Dodewaard heeft geen enkel risico voor omwonenden veroorzaakt. Er was geen groter risico dan bij een normale brand op een dak. Daarom was het niet nodig om alarm te slaan via NL-Alert. Dat heeft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe, waar Dodewaard bij hoort, donderdag gezegd.

De brand op het dak van de voormalige kerncentrale ontstond rond het middaguur. Daar waren mensen aan het werk. Op het dak lagen gasflessen, maar die kon de brandweer heel snel weghalen. Rond 15.30 uur waren de bluswerkzaamheden op het dak klaar. Volgens de brandweer heeft alleen het dak schade opgelopen. De binnenkant van het sinds 2003 dichtgemetselde gebouw bleef onaangetast. Er raakte niemand gewond.

“Het gebouw is een betonnen kolos met enorm dikke wanden, die bestaan uit verschillende lagen”, aldus een woordvoerder van de brandweer. De splijtstaven zijn begin deze eeuw uit de centrale gehaald, aldus de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Er was geen risico op vrijkomen van radioactieve straling. Het gebouw valt onder de strenge veiligheidsvoorschriften van de Kernenergiewet tot het wordt gesloopt, wat in 2045 is voorzien.

Volgens burgemeester Kottelenberg was de brand op het dak het eerste incident sinds de kerncentrale is gesloten. Wel zijn er ooit wat gevelplaten weggewaaid. Kottelenberg noemde het optreden van de brandweer “zeer alert”. het incident wordt nog geĆ«valueerd.