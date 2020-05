Eerste officiële zomerse dag van 2020 een feit

Op het hoofdstation in De Bilt heeft de temperatuur donderdagmiddag de 25 graden bereikt. Daarmee is het de eerste officiële zomerse dag van het jaar, aldus Weeronline.

Vorig jaar kwam het op 1 juni tot de eerste officiële zomerse dag van het jaar, precies op de eerste dag van de meteorologische zomer. De eerste dag met 25 graden of meer in De Bilt vindt gemiddeld op 18 mei plaats. Het record voor de vroegste officiële zomerse dag staat op 14 april 2007.

Niet alleen in De Bilt laat de zomer zich donderdag zien: op meerdere plekken in het binnenland werd het tot nu toe warmer dan 25 graden. In Westdorpe is de temperatuur tot dusver het hoogst met 27,1 graden. De temperatuur loopt komende uren nog wat verder op.

De eerste lokale zomerse dag van 2020 diende zich overigens al aan op 8 april. Die dag werd het in Eindhoven 25,5 graden, in Arcen (Noord-Limburg) 25,4 graden, in Gilze-Rijen (Noord-Brabant) 25,1 graden en in Volkel (Noord-Brabant) 25,0 graden.