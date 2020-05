Minister verdubbelt bedrag dat senioren ophalen voor kunstwereld

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven verdubbelt het bedrag dat gepensioneerden ophalen voor de kunst- en cultuurwereld, zo bevestigt een woordvoerder berichtgeving van Nieuwsuur hierover. Een aantal senioren begon onlangs met de actie. Ze riepen senioren die hun vakantiegeld gemakkelijk kunnen missen, op dat (deels) aan de kunst- en cultuurwereld te geven. Die verkeert door de coronamaatregelen in grote problemen.

Het idee voor de actie ‘Doe mee met je AOW’ ontstond bij een internist in ruste en zijn vrouw, Hein Muller en Corine Muller-Bauer, thuis in Bussum, gewoon in de tuin en aan de keukentafel. Tot donderdag 17.30 uur was er 187.000 euro opgehaald, zo meldt een woordvoerster. Inmiddels hebben zich meer dan negentig gelijkgestemden achter de actie geschaard.

Hein Muller besprak het idee ook met acteur Gijs Scholten van Aschat. “Die zei meteen: ‘Fantastisch!’.” Korte tijd later zat Muller bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat inmiddels bereid is de administratie te doen, de giften te innen en het geld te verdelen. De donateurs kunnen het geld naar keuze bestemmen voor drie categorie├źn: beeldende kunst, muziek en opera en theater, dans en film.

Op woensdag 20 mei hebben veel ouderen hun jaarlijkse AOW-vakantiegeld ontvangen. De bedoeling is dat de giften voor 20 juni binnen zijn. Meer informatie is te vinden via internet (doemeemetjeaow.nl). Ook zal aandacht worden gevraagd via advertenties in kranten.