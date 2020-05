Sint-Maarten ook akkoord met voorwaarden coronasteun Nederland

Na Curaçao en Aruba is ook Sint-Maarten akkoord gegaan met de voorwaarden die Nederland heeft opgelegd voor een tweede coronalening. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs woensdagmiddag (lokale tijd) op Sint Maarten bevestigd. Het kleinste land van het Koninkrijk krijgt een lening van 26,5 miljoen euro.

Nederland leende Sint-Maarten, Aruba en Curaçao in april al geld om de meest acute financiële nood als gevolg van de coronapandemie te verlichten. Vorige week donderdag werden voorwaarden uitgelegd voor een tweede lening. Aruba ging kort daarop akkoord met de voorwaarden, Curaçao en Sint-Maarten deden dat alsnog op 20 mei. Sint-Maarten moet in ruil voor de steun korten in de overheidsfinanciën en onder meer op zeer korte termijn de pensioenleeftijd van ambtenaren verhogen van 62 naar 65 jaar.

Jacobs noemde de wijze waarop Nederland die voorwaarden oplegde een ‘klap in het gezicht’ van Sint Maarten. Ze zei deze te accepteren, “zolang ze niet ingaan tegen wetten van Sint Maarten en het Koninkrijk”.