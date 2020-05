Vijf woningen ontruimd wegens brand Haagse Berberisstraat

Vanwege een brand in een portiekwoning op de derde etage aan de Berberisstraat in Den Haag zijn vijf omliggende woningen ontruimd. De woning waar de brand uitbrak staat leeg. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

De bewoners van de vijf ontruimde woningen staan buiten en wachten tot ze weer naar huis toe kunnen. De brandweer onderzoekt nog wanneer dat mogelijk is.

De brand is ondertussen onder controle. De woning waar het uitbrak is flink beschadigd en ook het dak heeft schade opgelopen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.