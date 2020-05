Automobilist onder invloed ramt huizen in Gouda

Een automobilist heeft verschillende huizen geramd op de Vijverstraat in Gouda. De 21-jarige Rotterdammer bleek onder invloed van drugs en reed zonder geldig rijbewijs, maakte de politie vrijdag bekend.

De politie had de middag ervoor een melding gekregen dat een bestuurder de macht over het stuur had verloren op de Vijverstraat en tegen verschillende woningen was aangereden, waardoor flinke schade ontstond. Hij sloeg op de vlucht maar kon door een melding van een getuige al snel worden aangehouden.

De Rotterdammer heeft een proces-verbaal gekregen en moet zich later verantwoorden voor de rechter-commissaris.