Limburgse bisschop zal voorganger Gijsen niet rehabiliteren

Bisschop Harrie Smeets van Roermond zal voormalig bisschop Jo Gijsen niet rehabiliteren. Dat laat Smeets weten aan de stichting Sint Jan voor eerlijk proces. Een woordvoerder van de bisschop bevestigde vrijdag berichtgeving hierover in De Limburger.

De stichting had gevraagd om rehabilitatie van Gijsen, nadat een commissie van de RK Kerk in 2014 twee misbruikklachten tegen Gijsen gegrond had verklaard. Gijsen zou voordat hij bisschop was twee jongens hebben betast. De stichting vindt dat de commissie het misbruik te gemakkelijk heeft erkend, en vroeg Smeets om rehabilitatie.

Smeets laat in een brief aan de stichting weten dat het bisdom zich conformeert aan het beleid en de klachtenprocedures die binnen de kerk zijn afgesproken. Zolang dat beleid niet wordt veranderd, wijkt de bisschop daar niet van af.

De stichting verwees naar een uitspraak van de rechtbank in 2018 die oordeelde dat de procedure tegen Gijsen onzorgvuldig was. Maar volgens Smeets betekent deze uitspraak niet, dat het misbruik niet heeft plaatsgevonden. De rechtbank liet zich volgens hem niet uit over schuld of onschuld van Gijsen, maar constateert dat het geen gemakkelijke zaak zal zijn om het bewijs voor onschuld te leveren, aldus Smeets.

“Wanneer de stichting van mening is dat dit bewijs wel te leveren is, staat het haar vrij daartoe een procedure te starten”, besluit de bisschop zijn reactie.

Gijsen was bisschop van Roermond van 1972 tot en met 1993 en was zeer omstreden. Hij was door Rome aangesteld om de in de ogen van Rome te progressieve Nederlandse kerk weer in het conservatieve gareel te dwingen. Veel katholieken raakten onder Gijsen teleurgesteld en verlieten de kerk. Zijn intolerante houding jegens homo’s leidde in april 1979 tot een grote demonstratie van homo’s in Roermond, de eerste ‘roze zaterdag’.