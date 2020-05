Onderwijsinspectie kijkt naar afluisteren door Haga Lyceum

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt signalen dat op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam vorig jaar vertrouwelijke gesprekken van de inspectie zijn afgeluisterd. Dat zegt een woordvoerder van de inspectie in reactie op berichtgeving van NRC, die meldt dat de werkkamer van de inspectie op de omstreden school, waar inspecteurs gevoelige gesprekken voerden met elkaar, met leerlingen en met personeel, meermaals is afgetapt.

De krant zegt te beschikken over een van de opnames en de authenticiteit ervan te hebben vastgesteld. Daarnaast zouden vier bronnen rond de islamitische middelbare school die zelf de afluisterapparatuur hebben gezien of de heimelijke opnames uit het kantoortje hebben gehoord het bevestigen. Volgens de bronnen hield schooldirecteur Soner Atasoy op deze manier in de gaten waarop het inspectieonderzoek zich richtte en wat Haga-medewerkers over hem en de school zeiden.

De woordvoerder zegt dat de inspectie destijds wel vermoedens had, maar die waren niet dusdanig concreet dat er direct actie op kon worden ondernomen. Wel werden voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werden gesprekken op wisselende plekken in en buiten het gebouw en telefonisch gevoerd. Recent zijn er volgens de woordvoerder echter signalen bij de inspectie binnengekomen “die een stuk concreter zijn en waar NRC ook over schrijft”.

De komende tijd gaat de inspectie volgens de zegsman informatie verzamelen en kijken wat daarmee moet gebeuren. Een beslissing is nog niet genomen, ook niet over een mogelijke aangifte. De intern toezichthouder, het algemeen bestuur van de school, is eerst aan zet, aldus de woordvoerder. “Het bevoegd gezag is het bestuur”. En dat bestuur heeft volgens de woordvoerder de middelen in handen om hier actie op te ondernemen. De inspectie ziet erop toe en kan opdracht geven zaken aan te passen, zegt hij. “Je hebt best kans dat wij er iets van vinden. Dan moet het bestuur ermee aan de slag.”