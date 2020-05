Partijen boos dat kabinet uitstel verkiezingen niet uitsluit

Dat het kabinet niet uitsluit dat de komende verkiezingen wegens de coronacrisis uitgesteld moeten worden, valt verkeerd bij een flink deel van de Tweede Kamer. Onder andere PvdA en PVV willen opheldering, al benadrukt verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren dat juist alles erop gericht is om de verkiezingen te laten doorgaan.

“Mensen moeten hun stem kunnen laten horen, juist in een crisis”, twittert PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “Van uitstel kan geen sprake zijn.” Thierry Baudet van Forum voor Democratie noemt het “een grof schandaal” dat de regering uitstel “├╝berhaupt overweegt”. PVV-leider Geert Wilders twittert in hoofdletters dat er wat hem betreft geen uitstel van de verkiezingen komt en ook de nieuwe partij van Henk Krol is kritisch.

Ollongren wijst erop dat ze slechts gaat uitzoeken of en hoe de komende herindelings- en Tweede Kamerverkiezingen mogelijk zijn als het coronavirus nog rondwaart. Ze gaat eerst navragen of stemlokalen zo kunnen worden ingericht dat kiezers er bijvoorbeeld 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Uitstel van de verkiezingen en stemmen per post zijn opties die ze gaat onderzoeken voor het geval dat nodig mocht blijken.