Politie wil informatie over auto rond brand zendmast Maasbree

Met een oproep via sociale media, het verspreiden van posters in het gebied rond de zendmast en een burgernetmailing hoopt de politie meer te weten te komen over een een donkerkleurige auto die kort na een brandstichting bij een zendmast in het Noord-Limburgse Maasbree is weggereden. De politie meldde eerder al uit te gaan van brandstichting bij de zendmast bij een benzinestation langs de A67.

De auto stond vermoedelijk geparkeerd aan de achterzijde van parkeerplaats Deersels aan de A67, op een zandweggetje. Na de brandstichting is de auto rond 22.30 uur via de zandweg vertrokken in zuidelijke richting naar Maasbree.

De politie wil in contact komen met mensen die de auto hebben zien rijden. Zo hoopt de politie onder meer te achterhalen waar de auto naartoe is gereden en of ze meer kunnen vertellen over wie erin zat.

De afgelopen tijd waren er meerdere branden in zendmasten, verspreid over het land. Die in Maasbree was de 22e in de reeks. Ook werd een zendmast vernield. De politie heeft tot nu toe drie verdachten aangehouden. De brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.