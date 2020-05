Uit VVD gezet Kamerlid Van Haga naar Forum voor Democratie

Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die afgelopen najaar uit de VVD werd gezet, sluit zich aan bij Forum voor Democratie. Daarmee drijft hij verder weg van het kabinet, dat hij na zijn vertrek uit de VVD – waardoor de regeringscoalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer verloor – nog zijn steun betuigde.

Van Haga werd vrijdag lid van FVD. In een filmpje dat het Kamerlid samen met FVD-voorman Thierry Baudet opnam, verwelkomt die laatste hem “van harte”. Dat is opmerkelijk, omdat hij Van Haga in september nog een zetelrover noemde. En daar “moeten wij niets van hebben”, daar “gaan we ook niet op de een of andere manier in marchanderen”.

De afgelopen weken werkte Van Haga al steeds nauwer samen met de partij van Thierry Baudet. Van Haga en “kameraad Baudet” volgden meer en meer dezelfde koers, dienden voorstellen steevast samen in en voerden namens elkaar het woord. Al toen Van Haga in de nazomer botste met de VVD-leiding, had hij gezinspeeld op een overstap naar Forum.

Baudets tweede man, Theo Hiddema, bood woensdag al een opening om Van Haga toch te kunnen verwelkomen. Hij gaf toe dat samengaan in deze kabinetsperiode moeilijk zou zijn. Maar als Van Haga volgend jaar maart voor FVD in de Kamer wordt gekozen, is dat verwijt van tafel. Dan is hij zetelrover af, opperde Hiddema.

Van Haga weet nog niet of hij voor FVD een gooi wil doen naar een Kamerzetel, zegt hij tegen EenVandaag. “Als ik een uitnodiging krijg, dan ga ik daar zeker over nadenken” al is hij “daar echt niet op uit”. Het Kamerlid hoopt de komende “tien maanden fijn met Thierry en Theo Hiddema samen te kunnen werken”, maar benadrukt dat hij die periode zelfstandig blijft opereren in de Kamer.

Sinds Van Haga’s gedwongen vertrek uit de VVD, heeft de regeringscoalitie in Eerste én Tweede Kamer geen meerderheid. Maar het Haarlemse Kamerlid verzekerde dat het kabinet weinig van hem te duchten zou hebben. Hij had immers bij het aantreden van de regering voor de regeringsplannen getekend. Van Haga stemde aanvankelijk ook steevast met de regeringspartijen mee.

Maar dat veranderde al snel en lijkt nu zijn beslag te krijgen. De VVD “gaat linksaf en ik blijf rechtdoor lopen”, zegt Van Haga in het filmpje.

De VVD zette Van Haga eind september uit de partij omdat de ondernemer en huisbaas zich als Kamerlid bleef bemoeien met zijn huurders.