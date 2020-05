Veilig je eigen kampvuur maken met een vuurschaal

In de tuin genieten kan op veel verschillende manieren. Eén van de wijzen wordt mede mogelijk gemaakt door een kampvuur. Hiervoor kun je een prachtige vuurschaal gebruiken. Het is hierbij natuurlijk van belang om het vuur veilig aan te steken, wat ook nodig is in zo’n mooie schaal van Godu Tuin.

Allereerst is het noodzakelijk om te weten dat je geen vloeibare brandstof moet gebruiken. Vloeistoffen als wasbenzine zijn levensgevaarlijk vanwege de steekvlammen die kunnen ontstaan. Hoe je toch veilig kunt genieten van een sfeervol vuurtje lees je in dit artikel. Ook zul je met behulp van deze tekst erachter komen wat voor extra benodigdheden je aan zult moeten schaffen. Gelukkig kun je deze spullen over het algemeen eenvoudig aanschaffen bij een webshop, maar ook zeker bij een winkel.

Voorbereiding

Het aansteken van een vuurschaal begint met de voorbereiding. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar toch wordt het nog een keer verteld: een vuurschaal moet op een veilige, open locatie worden geplaatst. Bovendien moet er voldoende afstand tussen het vuurtje en de bomen, het huis of een schuurtje zitten. Houdt hierbij logischerwijs ook rekening met de richting van de wind. Het is tevens verstandig om blusmiddelen nabij de vuurschaal te zetten indien dit nodig blijkt te zijn. Als voorzorgsmaatregel is dit zeker aan te raden. Zo is het simpel uit te voeren, terwijl het enorm belangrijk kan zijnen als je een ongeluk krijgt met de vuurschaal. Overigens is het ook zeker verstandig om rekening te houden met de kledingstukken die je aanhebt bij het aansteken van een vuurschaal. Snel brandbare kleding of loshangende/loszittende kledingstukken zijn zeker onveilig. Je kunt dan dus beter ander kledij aandoen zodat je het automatisch veiliger maakt om het vuur aan te steken.

Gedroogd hout

Als je de vuurschaal op een veilige plaats hebt neergezet, kun je beginnen met het aansteken van het vuur. Hiervoor heb je logischerwijs ook brandstof nodig. Hiervoor kun je het beste gedroogd hout gebruiken. Eventueel kan licht vochtig hout ook, maar dit moet je alleen gebruiken als je geen andere mogelijkheid hebt. Vochtig hout verbrandt namelijk niet volledig. Hierdoor komen er veel ongezonde stoffen vrij. Dit geldt ook als je behandeld hout verbrandt, wat zelfs verboden is. Het is dus tevens van belang dat het hout schoon is, wat inhoudt dat het onbehandeld is. Zo moet het hout niet behandeld zijn met onder meer verf, lijm en impregneermiddel. Daarnaast zul je online webshops vinden waar je kant en klaar hout kunt bestellen voor in de vuurschaal. Hiervoor kun je logischerwijs ook kiezen. In de vuurschaal is het verstandig om het hout losjes op te stapelen. Dit zorgt ervoor dat er veel zuurstof bij kan. Op deze manier kan het hout volledig verbranden, wat het vriendelijkst voor het milieu is.

Ontsteking

Natuurlijk is de ontsteking mogelijk nog belangrijker bij een vuurschaal. Hiervoor heb je een aantal mogelijkheden. Zo kun je kiezen voor een lucifer, wat de meeste mensen in huis hebben. Helaas brandt dit snel op. Een andere optie is een tondel, wat zeer licht ontvlambaar materiaal is. Het heeft bovendien wat vaardigheid nodig, dus niet iedereen krijgt het voor elkaar om met tondel een vuurtje aan te steken. Dit is dus ook niet echt een goede keuze. Het is namelijk beter om aanmaakblokjes te gebruiken als je een vuurschaal wilt aansteken. Aanmaakblokjes zijn onder meer veilig in gebruik. Daarnaast zullen de blokjes er ook voor zorgen dat het vuur relatief snel aangestoken wordt, terwijl het ook direct goed aan staat. Aanmaakblokjes kun je bij allerlei winkels en webshops aanschaffen. Bovendien zijn ze relatief goedkoop, wat ook zeker een pluspunt is.

Koken

Nadat je het vuur van een vuurschaal hebt aangestoken, kun je ervoor kiezen om het te gebruiken om mee te koken. Natuurlijk heb je hiervoor nog wel een aantal accessoires nodig, want met een schaal alleen ben je niet in staat om goed te koken. Zo zou je een driepoot BBQ aan kunnen schaffen. Dit is een driepoot die je boven een vuurschaal kunt zetten. Daarna kun je boven de vuurschaal een ketting hangen met hieraan bijvoorbeeld een pot, een rooster of een schaal. Op deze manier kun je dan starten met het koken, al kun je het ook gebruiken om te braden of te grillen. Daarnaast kun je ook gebruik maken van een Dutch Oven. Dit is een kookpot van gietijzer dat een deksel heeft. Je hangt dit in de driepoot boven het vuur. Daarna kun je in de Dutch Oven een stoofpotje of een soepje maken.