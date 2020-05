1 op de 3 alle Arubanen geholpen met Nederlandse coronasteun

In totaal 36.000 personen op Aruba zijn geholpen door de financiële steun die Nederland heeft gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes bekend gemaakt. Op Aruba wonen 106.000 mensen, wat betekent dat ongeveer één op de drie inwoners is geholpen.

Nederland heeft sinds begin april drie leningen voor Aruba goedgekeurd om financiële hulp te bieden in de coronacrisis. Het gaat om een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro. In totaal 28.000 mensen in de private sector zijn geholpen met loonsubsidie. Verder hebben bedrijven voor achtduizend werknemers een vergoeding gekregen om het inkomensverlies als gevolg van de vermindering van de werkuren te dekken.