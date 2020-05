Aanhouding voorafgaand aan demonstratie tegen lockdown

Voorafgaand aan een demonstratie tegen de lockdown en de geldende coronaregels zaterdagmiddag in Eindhoven heeft de politie een demonstrant opgepakt. Dat gebeurde zaterdagochtend in Limburg op last van het Openbaar Ministerie. De 43-jarige man uit Schinveld is aangehouden voor opruiing en het maken van beledigende uitlatingen in het openbaar.

Op het 18 septemberplein in Eindhoven demonstreren zaterdagmiddag zo’n zestig mensen tegen de coronaregels. Ze hebben vergunning voor een demonstratie van maximaal dertig mensen, maar dat aantal was niet lang na 12.00 uur al overschreden. De actievoerders van de groep ‘Demonstratie van het Volk’ eisen behoud van grondrechten en vrijheid, die volgens hen systematisch worden afgenomen.

De demonstratie verloopt rustig. De actievoerders zijn het niet eens met de coronaregels en willen onder meer opheffing van de 1,5 meterregel. De deelnemers komen vooral uit Brabant en Limburg. Enkele van hen omhelsden elkaar en maakten een dansje met elkaar. Ook gaven sommigen elkaar een hand als begroeting.

De politie is aanwezig, maar heeft nog niet ingegrepen. Het plein maakt deel uit van het winkelcentrum van Eindhoven, waar het zaterdagmiddag erg druk is.

De demonstratie is een opmaat naar een grotere manifestatie tegen de lockdown op 30 mei in Den Haag.