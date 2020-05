Boa-actie dinsdag om afschuw over geweld uit te spreken

De actie die de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op touw zetten voor komende dinsdag is bedoeld om afschuw uit te spreken over geweld tegen boa’s, naar aanleiding van de mishandeling van collega’s in IJmuiden. De boa’s doen dat samen met de werkgevers, dat zijn de gemeenten. Er wordt over deelname gepraat met onder meer Amsterdam, Den Haag en Velsen, waar IJmuiden onder valt, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

“IJmuiden is een voorbeeld van geweld tegen boa’s. We willen dat minister Grapperhaus ophoudt met dralen”, aldus Kuin. De handhavers willen middelen krijgen om zich tegen geweld te verdedigen, zoals wapenstok en pepperspray. Hoe de actie van dinsdag er precies uitziet, kan hij nog niet zeggen.

De driedaagse actie die boa’s in Rotterdam afgelopen donderdag begonnen, waarbij ze geen bonnen uitschrijven, eindigt deze zaterdag, aldus Kuin. Wel krijgt de actie een landelijk vervolg op 1 juni, maar daarover moet nog worden overlegd met de achterban. Ook is nog niet duidelijk in welke gemeenten deze actie zal plaatshebben.