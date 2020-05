‘Chemisch toilet en douchezak vliegt winkel uit wegens corona’

Bij kampeer-en outdoorwinkels is een run ontstaan op schuurtentjes, chemische toiletten en mobiele douches, meldt consumentenprogramma Kassa zaterdag. Door deze zaken in te slaan, voorkomen kampeerders dat ze gebruik hoeven te maken van de sanitaire gebouwen op campings. Deze zijn nog gesloten tot 1 juli wegens het coronavirus.

Kassa deed navraag bij winkelketens Decathlon en de Vrijbuiter. Die laatste meldt dat de verkoop van chemische toiletten is vervijfvoudigd en dat ook schuurtentjes en douchezakken de deur uitvliegen. De schuurtentjes zijn een soort opslagtentjes, waarin dan een eigen sanitaire plek ingericht kan worden. Ook de douchezak is zeer in trek.

Decathlon ziet ook in de verkopen terug dat mensen zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van openbare faciliteiten. Zo zijn chemische toiletten ook onderweg te gebruiken, aldus de keten, zodat mensen geen gebruik hoeven te maken van de toiletten in tankstations of horecagelegenheden.

De verwachting is dat meer Nederlanders zomervakantie in eigen land gaan vieren. Kassa besteedt zaterdagavond aandacht aan de vraag hoe mensen deze zomer vakantie kunnen vieren, ondanks de coronacrisis.