Haven Rotterdam doet proef met levering via drones

In de haven van Rotterdam is een pilot begonnen met drones die spullen afleveren op schepen. Vrijdag gebeurde dat voor het eerst. Een drone bracht een pakket onderdelen naar het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit, dat in de Alexiahaven ligt.

Volgens het Havenbedrijf moet de proef uitwijzen of en hoe ‘dronedelivery’ het transport in de haven efficiĆ«nter kan maken. Het luchtruim boven de haven wordt daarvoor veilig ingericht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijkt ook mee, om te zien hoe wetten en regels moeten worden aangepast.

“De toepassingsmogelijkheden voor de inzet van drones in het havengebied zijn eindeloos. Denk aan de inzet bij incidentenpreventie en -bestrijding, waterverontreinigingen, brandbestrijding, toezicht op havenoperaties en op schades. Maar denk ook aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen. En op termijn zelfs zwaar transport en vervoer van mensen”, zegt Stephan van Vuuren van het organiserende bedrijvenconsortium Dutch Drone Delta.