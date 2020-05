Krimp Nederlandse economie geschat op 6 tot 8 procent

Zowel internationaal, nationaal als regionaal wordt 2020 een jaar van economische krimp. Dit voorjaar hebben Het Centraal Planbureau, het IMF en het Economisch Bureau van de ING een beeld geschetst waarbij de Nederlandse economie met 6-8 procent krimpt. Bepaalde economische sectoren hebben meer en zichtbaar last van de coronacrisis dan anderen.

De coronacrisis hakt er dus behoorlijk in. Sectoren van de economie die het hardst geraakt worden door de coronacrisis zijn bedrijven die actief zijn in de voeding, de bloemensector, vrijetijdssector, transport en non-food detailhandel. Hoe groot de impact is voor deze sectoren en de bedrijven die hieronder vallen, is onder andere afhankelijk van de lengte van de lockdown, de maatregelen, hoe snel de economie weer aantrekt en de voordelen van overheidsmaatregelen.

Steunpakket overheid

Het aantal mensen in Nederland met betaald werk is in de maand april met 160.000 gedaald naar 8,9 miljoen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de grootste daling sinds deze maandelijkse cijfers worden bijgehouden. Ook het consumentenvertrouwen heeft opnieuw een deuk opgelopen. Het is daarom des te belangrijker, aldus minister Hoekstra van Financiën, dat de overheid banen redt door bedrijven te ondersteunen. Het kabinet komt later vandaag met een nieuw steunpakket.

Financieel jaarverslag

Gelukkig kunnen we terugkijken op een positief 2019. Dit blijkt uit het financieel jaarverslag over vorig jaar aan de Tweede Kamer. Dit was het jaar waarin de economie voor het zesde jaar op rij groeide, de werkloosheid historisch laag was en er een overschot op de begroting was, waardoor de staatsschuld verder is gedaald. Hierdoor kunnen aldus Hoekstra nu de zwaarste klappen worden opgevangen. Er is immers een buffer.

Bedrijfsovername

In de wereld van overnames ziet het eruit dat alles nog steeds goed doorloopt, coronacrisis of niet. Er zijn momenteel veel investeringsmaatschappijen en personen die een bedrijfsovername interessant vinden. Mensen kijken ook weer vooruit, en zo ook banken. Daarbij levert sparen niets op en zoeken mensen naar alternatieven om rendement te halen op hun spaargeld. Toch is daar ook de vraag: is dit wel of niet het juiste moment om door te gaan met een aan- of verkooptraject? Daarom is het belangrijk om bedrijfsovername advies in te winnen, om te kijken wat je in deze bijzondere en onzekere tijden moet doen. Een ding is zeker: de reden voor een verkoop of aankoop van een bedrijf verandert niet door de huidige situatie. Niets doen is geen oplossing.

Bij een verkoop is het dus mogelijk om het proces gewoon in gang te zetten en kandidaat-kopers in beeld te brengen. Bij een aankoop geldt hetzelfde, waarbij met een duidelijk profiel bedrijven in beeld gebracht kunnen worden. Beide gevallen hebben een aantal voordelen, zoals risico’s die gedeeld kunnen worden en dat de overname op termijn beter te financieren is. Zowel in het geval van een aankoop of verkoop is de waarde van een bedrijf bepalen een hekelpunt, of het nu om het kopen of verkopen van een bedrijf gaat. De waardebepaling kan gebeuren op twee manieren, namelijk op basis van de boekwaarde en de marktwaarde.