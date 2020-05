Moederhond ‘op nare manier’ gedood bij puppyroof

Bij een inbraak in een schuur in het dorp Beers (Noord-Brabant) zijn tien jonge hondjes van 3 tot 4 weken oud gestolen. De moeder van de pups werd gedood. Het moederdier is volgens de politie “onnodig en op een erg nare manier om het leven gebracht”.

De politie zoekt mensen die mogelijk iets gezien hebben van deze inbraak, die plaatsvond in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ook tips over de plaats waar de puppy’s verblijven of te koop worden aangeboden zijn welkom, aldus de politie op Facebook.