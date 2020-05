Teeven: details Teevendeal komen van boze advocaten

Oud-staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vermoedt dat hij ten val is gebracht door advocaten die boos waren over de bezuinigingen die hij heeft doorgevoerd op de sociale advocatuur. Dat schrijft hij in zijn biografie Meer dan boeven vangen, waarover hij vrijdagavond bij Op1 vertelde.

Volgens Teeven had een van de advocaten weet van de zogenoemde Teevendeal, die hij als officier van justitie begin deze eeuw sloot met drugshandelaar Cees H. Schimmigheid rond de hoogte van die schikking (de bonnetjesaffaire) leidde uiteindelijk tot het aftreden van Teeven en minister Ivo Opstelten in 2015.

Volgens Teeven had iemand informatie over de geruchtmakende schikking en er belang bij om details ervan naar buiten te brengen. Zelf denkt hij dat vanwege de bezuinigingen mensen uit de sociale advocatuur erachter hebben gezeten. “Ik heb daar geen bewijs voor. Ik heb dat gehoord, maar daar kan je niks mee”, zegt Teeven bij Op1. “Maar dat zou een oorzaak kunnen zijn.”