Herdenking op Amerikaans ereveld Margraten rechtstreeks op tv

Koning Willem-Alexander legt zondagmiddag een krans op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten, waar 8301 in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Amerikaanse militairen rusten. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is de herdenking in besloten kring. De NOS zendt de ceremonie vanaf 14.45 uur rechtstreeks uit op NPO1.

Maandag is het in de Verenigde Staten Memorial Day, de dag waarop de VS alle omgekomen militairen herdenken. Het is al jaren de gewoonte dat de herdenking in Margraten op de zondag daarvoor plaatsheeft. De herdenking zou dit jaar groots worden aangepakt omdat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd, maar dat gaat door de coronacrisis niet door. Het ereveld is zondag gesloten voor publiek en mensen zijn opgeroepen om ook geen bloemen te brengen of te laten bezorgen.

De slachtoffers op de Limburgse oorlogsbegraafplaats zijn grotendeels omgekomen tijdens de bevrijding van Nederland, in de Ardennen en in het Duitse Ruhrgebied. Op een herdenkingswand op de begraafplaats staan de namen van nog eens 1722 soldaten die vermist zijn.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra houdt zondag een toespraak, net als de Limburgse gouverneur Theo Bovens. Ook minister Ank Bijleveld van Defensie is in Margraten. De NOS zendt zondagavond om 19.10 uur op NPO2 een terugblik op de bijeenkomst uit.