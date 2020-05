Sovjet Ereveld Leusden krijgt plek in museum Oezbekistan

Het Museum van de Glorie in Tasjkent in Oezbekistan ruimt een plek in voor het verhaal van de 101 Oezbeken, die rusten op het Sovjet Ereveld in Leusden. Remco Reiding, directeur van de Stichting Sovjet Ereveld, gaat het museum adviseren over de inrichting van het museumdeel dat gewijd wordt aan de in Nederland begraven oorlogsslachtoffers.

De Oezbeken werden in de Tweede Wereldoorlog als krijgsgevangenen naar Kamp Amersfoort gebracht. Daar kwam een deel van hen om het leven door ontberingen. De rest van de Oezbeken werd geëxecuteerd. Van veel slachtoffers op het ereveld is nog steeds geen identiteit bekend. Reiding doet daar al ruim twintig jaar onderzoek naar.

In totaal sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 450.000 Oezbeken in dienst van het Rode Leger. Het Museum van de Glorie, dat dit voorjaar is geopend in het Overwinningspark in Tasjkent, vertelt hun verhaal. De Oezbeken vinden de lotgevallen van hun landgenoten in Nederland belangrijk voor hun geschiedschrijving, aldus Reiding.