In een zendmast aan de Olieberg in Roermond is maandagochtend brand geweest. Volgens de politie was er sprake van brandstichting.

De brandweer rukte vlak na 01.00 uur maandagochtend uit voor de brand in de zendmast en heeft het vuur geblust. Volgens een woordvoerster van de politie gaat het niet om een 5G-zendmast. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

De laatste weken is herhaaldelijk brand gesticht in zendmasten in heel Nederland.