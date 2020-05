Burgemeesters: verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf

Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om zich aan de coronaregels te houden, ook als volgende week maandag de terrassen weer opengaan. Dat zei burgemeester Hubert Bruls maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad. “De bal ligt in eerste instantie bij de horeca-ondernemer en de klanten zelf. Zij moeten zorgen dat zij afstand van elkaar kunnen houden.”

Bruls verwacht niet dat er in het Pinksterweekeinde massaal moet worden gehandhaafd. “Wij treden alleen op bij excessen. Als mensen op grote schaal niet willen luisteren of er problemen zijn met de openbare orde, dan grijpen wij in”, aldus de burgemeester van Nijmegen en tevens voorzitter van het beraad. In het Veiligheidsberaad komen de 25 burgemeesters van de Veiligheidsregio’s samen. Zij adviseren het kabinet.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie is ondanks de toenemende drukte nog altijd heel tevreden. “Wij doen het als Nederlanders heel erg goed. Laten we het zo blijven doen.”