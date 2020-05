Kabinet ziet af van verbod op uitverkoop tot 1 juli

Het kabinet gaat uitverkoop de komende weken toch niet verbieden. Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzocht op welke manieren het kabinet “massale kortingsacties” zou kunnen tegengaan, maar een verbod op uitverkoop tot 1 juli is op korte termijn lastig te regelen en onder winkeliers is te weinig steun voor zo’n maatregel.

Dat zegt het ministerie na berichtgeving van RTL Z.

Uit een eerdere peiling onder winkeliers bleek nog dat een “ruime meerderheid” juist enthousiast was over de suggestie om de uitverkoop pas na 1 juli te starten. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer gaf vorige maand aan dat een goed idee te vinden, om de kleine winkelier te beschermen in de zware corona-tijden.

Na gesprekken met ondernemers en brancheorganisatie INRetail blijkt echter dat de meerderheid van winkeliers het voordeel juist niet inziet van het tijdelijk bannen van grote sale-acties. De sector lijkt sterk verdeeld over de kwestie. Sommige ondernemers hebben in tijden van corona juist snel omzet nodig om bijvoorbeeld vaste lasten of een nieuwe collectie te kunnen betalen. Een opruimingsactie kan soelaas bieden.

Als veel winkeliers besluiten uitverkoopborden in de etalage te hangen, betekent dit vaak dat concurrenten noodgedwongen meedoen. Dat kan ondernemers in de problemen brengen, omdat de lage prijzen tot kleinere marges leiden.

Omdat het op korte termijn onmogelijk is om uitverkoop ook voor webshops te verbieden, zou er bovendien oneerlijke concurrentie ontstaan.