premier mark rutte zijn moeder overleden

De moeder van minister-president Mark Rutte is op 96-jarige leeftijd overleden.

Op woensdag 13 mei overleed onze en mijn lieve moeder Mieke Rutte-Dilling op 96-jarige leeftijd’, laat Rutte via de Rijksvoorlichtingsdienst weten. ‘Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben. We hebben inmiddels in familiekring afscheid van haar genomen en hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken.’

De oorzaak van het overlijden van Mieke Rutte-Dilling is niet gecommuniceerd, maar het zou niet om corona gaan. De familie heeft in kleine kring afscheid genomen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst in een perscommuniqué.

Terwijl de moeder van de Minister-president Rutte twee weken geleden overleed bleef hij gewoon door werken. Zo sprak hij zelfs dinsdag 26 mei nog via een videoconferentie met minister-president Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Rutte zijn vader overleed eind jaren 80. Ook heeft Rutte zijn broer en zijn oudste zus reeds verloren. Dat waren ’zeer emotionele momenten’, zei hij tijdens het debat op de vraag van Thierry Baudet op TV.

Via sociale media wordt de premier door velen sterkte gewenst met het overlijden van zijn moeder.