Protest van boa’s in meer dan twintig plaatsen

Het protest van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) is dinsdag in meer dan twintig steden. In acht van die steden is een korte, zichtbare protestbijeenkomst. Het gaat om Amsterdam, Den Haag, Ede, Rijswijk, Leeuwarden, Den Bosch, Beverwijk en Velsen.

In minimaal twaalf andere steden en plaatsen zullen boa’s op hetzelfde tijdstip op een andere wijze hun steun betuigen aan deze actie. Dat gebeurt in ieder geval in Haarlem, Smallingerland, Drachten, Zonder, Hilversum, Dongen, Zoetermeer, Zwijndrecht, Roosendaal, Hulst, Krimpen aan den IJssel, en Kerkrade.

De actie, die om 12.00 uur begint, wordt gehouden naar aanleiding van de mishandeling van boa’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

“Wij spreken zichtbaar onze afschuw uit over het geweld tegen boa’s, zoals dat recent in IJmuiden plaatsvond. Dit is een treffend voorbeeld van de omstandigheden waaronder boa’s hun werk moeten doen. Het kan zomaar ineens mis gaan en dan hebben ze geen enkel middel. Agressie en geweld tegen handhavers moet nou eens afgelopen zijn. Wij moeten handhaven, dat staat notabene op onze rug en we zijn vaak als eerste ter plaatse, dan moeten wij ons minstens kunnen verdedigen. Wij eisen dat wij zo snel mogelijk beschikken over verdedigingsmiddelen”, aldus de BOA Bond.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie liet maandagavond weten dat boa’s geen wapenstok of pepperspray krijgen. “Het is ingewikkelde materie. Aan het bewapenen zitten nogal wat haken en ogen. Het gaat onder meer om opleidingseisen en aansprakelijkheden van gemeentes. De politie heeft het geweldsmonopolie in Nederland. Alleen zij mogen geweld gebruiken.”

De minister wil de handhavers wel beter beschermen. “Ik trek mij hun zorg aan. Wij kijken naar een goede noodknop en bodycams. Die camera’s hebben vaak al een afschrikwekkend effect. Het lokale gezag moet er bovendien voor zorgen dat boa’s meteen politiebijstand krijgen als zij bescherming nodig hebben.”

Grapperhaus sprak zijn afschuw uit over het incident onlangs in IJmuiden. “Het is belachelijk en schandalig dat strandbezoekers boa’s hebben aangevallen. Zij hebben geen begrip voor hoe het in de samenleving werkt.”