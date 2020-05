RIVM meldt 8 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn acht nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die waren besmet met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de virusuitbraak over zijn piek heen is. Het sterftecijfer is de afgelopen weken fors gedaald en bedraagt inmiddels nog maar een fractie van wat het was op het dieptepunt van de coronacrisis.

Ter vergelijking: op 31 maart, de dodelijkste dag van de pandemie tot nog toe, stierven zeker 175 Nederlanders aan het virus. Het relatief lage aantal overledenen dat maandag werd gemeld, kan overigens wel een vertekenend beeld geven. Sterfgevallen worden vaak pas na het weekend aan het RIVM doorgegeven door de GGD’en in het land en komen dan dinsdag terug in de statistieken. Ook overlijden mensen aan corona zonder te zijn getest, waardoor het werkelijke dodental sowieso hoger ligt dan de RIVM-cijfers laten zien.

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland heeft het coronavirus nu zeker 5830 mensen het leven gekost. Van deze mensen was met een test aangetoond dat ze het virus hadden opgelopen.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn volgens de laatste cijfers ook slechts acht nieuwe coronapatiĆ«nten opgenomen. “De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken”, constateert het RIVM nog eens.

De longziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt, treft vooral ouderen en mensen die lijden aan hart- en vaatziekten, diabetes of chronische longaandoeningen. De overgrote meerderheid van de overledenen was ouder dan 70 jaar.