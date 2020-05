Spoedoverleg vleessector na corona-uitbraak

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) voert maandag spoedoverleg met de leden over extra maatregelen na de corona-uitbraak bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo. De GGD in Gelderland kondigde dit weekend aan dat ook bij andere grote slachterijen in de regio preventieve coronatesten volgen.

Werken de bedrijven niet goed mee, dan overweegt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een verplichte collectieve quarantaine in te voeren. Wat die precies behelst, kon een woordvoerster maandag nog niet zeggen.

Doordat nog enkele contactgegevens ontbreken of niet kloppen, kan de GGD nu geen goed bron- en contactonderzoek doen, liet de veiligheidsregio zondag weten.

“We juichen het alleen maar toe als er meer wordt getest”, zegt een COV-woordvoerder. Wel plaatst hij een kanttekening bij het aantal Vion-medewerkers van wie gegevens nog ontbreken. “Dat zijn er slechts vijf en dat betekent dat van 99,3 procent van de in totaal 647 medewerkers de gegevens wel bekend zijn.”

Het slachthuis van slachter en vleesverwerker Vion in Groenlo werd vorige week gesloten na de uitbraak van het coronavirus.