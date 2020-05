‘Veel mondkapjes in verpleeghuizen deugen niet’

Veel mondkapjes die in verpleeghuizen gebruikt worden deugen niet. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De krant liet 25 medische mondmaskers testen, die worden gebruikt op corona-afdelingen in verpleeghuizen in het hele land. Daarvan bleek bijna de helft onvoldoende bescherming te bieden.

Veel van de geteste mondkapjes laten teveel virusdeeltjes door, aldus het AD. En van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar geleden verstreken. De tests zijn gedaan door Greencycl in Utrecht, dat ook voor ziekenhuizen mondmaskers controleert.

De ondeugdelijke mondmaskers zijn onder andere gebruikt in verpleeghuizen in Oost-Brabant dat zwaar is getroffen door het coronavirus. “Dit zijn de maskers waar ik de afgelopen drie weken mee hebt gewerkt. Daar vertrouw je op. Dan schrik ik dat ze niet aan de eisen voldoen”, zegt een verpleegkundige uit het gebied tegen de krant.

Michel van Erp van belangenorganisatie NU’91 wil dat verpleeghuizen prioriteit krijgen bij de verdeling van beschermingsmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat door de overheid is opgezet. Daarvan zijn de mondmaskers vooraf getest. Omdat verpleeghuizen achteraan in de rij staan bij de verdeling, gaan ze zelf mondmaskers inkopen, met kans op ondeugdelijke kapjes.