Coronaprotocol voor basisscholen laat nog op zich wachten

Terwijl veel leraren zich zorgen maken over de volledige heropening van de basisscholen vanaf volgende week dinsdag, laat het protocol waarin de belangrijkste RIVM-richtlijnen worden vertaald in concrete maatregelen langer op zich wachten. De PO-Raad laat weten dat eerst nog advies moet binnenkomen van het Outbreak Management Team (OMT), waarin gezondheidsdeskundigen zitten van diverse instituten.

Het gaat niet lukken om zoals de bedoeling was woensdag een nieuw protocol voor basisscholen te publiceren, meldt de raad die het primair onderwijs vertegenwoordigt. Bij het ontwikkelen van protocollen zijn ook de onderwijsvakbonden betrokken. Als de bonden en de PO-Raad eruit zijn, moeten de plannen ook nog worden afgestemd met ouderorganisaties, de kinderopvangbranche en de overheid.

In het protocol wordt onder meer vastgelegd hoe scholen moeten omgaan met zaken als afstand houden en hygiëne, zodat het risico op overdracht van het coronavirus zo klein mogelijk blijft.

“Met name op de punten van de anderhalve meter afstand tussen leraren en leerlingen, het werken met vaste groepen, de organisatie van de tussenschoolse opvang en het pauzebeleid staan nog vragen open”, verklaart de PO-Raad.

Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder 8000 medewerkers van basisscholen blijkt dat de volledige heropening omstreden is: 69 procent was liever met halve klassen verder gegaan tot de zomervakantie. De meerderheid vreest dat het niet gaat lukken om afstand te houden en hygiënevoorschriften in acht te nemen.