In het Brabantse Genderen heeft dinsdagochtend een grote brand gewoed in een schuur van een boerderij. De brand sloeg over naar de naastgelegen woning, meldt de brandweer. Het is niet bekend hoe groot de schade is. Niemand raakte gewond.

De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatste om het vuur bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij die in de omgeving bleef hangen. In de schuur aan de Meerhoek stonden landbouwvoertuigen.