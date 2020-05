Kamerlid GroenLinks onwel in Tweede Kamer

Tom van der Lee van GroenLinks is onwel geworden in de Tweede Kamer. Hij ging achter het spreekgestoelte onderuit. “Hij wordt goed verzorgd. Het komt allemaal goed”, zei Kamervoorzitter Khadija Arib later dinsdag.

Het 55-jarige Kamerlid had juist een voorstel gedaan om de minister-president niet meer standaard uit te nodigen voor debatten over het coronavirus. Daarop kwam van de oppositie veel kritiek. Toen hij wilde reageren, zakte Van der Lee ineen.

Medio maart ging toenmalig minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport ook al onderuit achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Hij bleek oververmoeid en trad kort na het incident af.