10 jaar cel en tbs voor gijzeling, afpersing en verkrachting

Een 35-jarige man uit Arnhem is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging voor de gijzeling, afpersing en verkrachting van een jonge vrouw in Rotterdam drie jaar geleden. De straf is lager dan de achttien jaar die geëist was. Dat komt volgens het hof in Den Haag deels door de persoonlijkheidsstoornis van de verdachte. Arthur C. is verminderd toerekeningsvatbaar.

De Arnhemmer volgde de jonge vrouw maart 2017 naar haar huis en probeerde onder bedreiging van een mes geld afhandig te maken. Toen bleek dat het slachtoffer geen cash in huis had, hield hij haar urenlang gevangen. Hij mishandelde de vrouw, bedreigde haar met de dood en vergreep zich meerdere keren aan haar. Het slachtoffer wist uiteindelijk de politie te alarmeren. Daags hiervoor deed C. een poging tot diefstal bij een andere vrouw waarbij hij veel geweld gebruikte. C. heeft al eerder vastgezeten voor soortgelijke misdrijven.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hem vorig jaar tot 12 jaar cel en tbs. Zowel het OM als de verdachte ging in beroep.