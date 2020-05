Burgemeester Apeldoorn: Vion houdt zich niet aan afspraken

Slachterij Vion heeft zich niet aan de afspraak gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. “Dinsdag hadden we er nog vertrouwen in dat Vion zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang Vion zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval”, aldus Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland VNOG.

Heerts liet het terrein van de slachterij aan de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn woensdag aan het eind van de ochtend afsluiten, zegt hij. Dat gebeurde nadat de politie hem liet weten dat er te veel mensen dicht op elkaar in kleine busjes zaten. “Niet volgens de RIVM-richtlijnen”, aldus de VNOG-voorzitter.

Het terrein is woensdag afgesloten. Iedereen die zich binnen de hekken bevindt, wordt geregistreerd. De lijsten worden vergeleken met de personeelslijsten van de Vion-vestiging in Groenlo. Dat doen GGD en brandweer, aldus de VNOG.