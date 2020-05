FIOD onderschept in Venray 8 miljoen illegale sigaretten

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag op een bedrijventerrein in Venray 8 miljoen illegale sigaretten onderschept en in beslag genomen. De sloffen sigaretten zaten in een container afkomstig uit Singapore en waren verpakt in kartonnen dozen zonder opschrift, meldt de FIOD woensdag. Een 47-jarige man uit Tilburg is aangehouden.

Deze dozen waren op pallets gestapeld en verpakt in aluminiumfolie. De FIOD zegt dat wanneer alle sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen sprake zou zijn van het ontduiken van ongeveer 2,5 miljoen euro aan accijnzen en omzetbelasting.

Door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten en tabak worden criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist ernstig benadeeld, meldt de FIOD. Het Openbaar Ministerie, de Douane en de FIOD werken daarom intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezig houden te ontmantelen.