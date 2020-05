Nieuw keurmerk helpt ondernemers met toetsing maatregelen tegen COVID-19

Hoe ga je als ondernemer op een veilige en verantwoorde manier door met ondernemen in de anderhalvemeter-samenleving? Daar buigen veel bedrijven en organisaties zich over, nu de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 geleidelijk worden versoepeld. Op soms creatieve wijze wordt er naar manieren gezocht om de bedrijfsvoering voort te zetten, uiteraard binnen de richtlijnen.

Zo mogen horeca-bedrijven per 1 juni gedeeltelijk weer open. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft richtlijnen opgesteld voor haar leden. Zo mogen cafés en restaurants voorlopig uitsluitend werken met reserveringen, moeten gasten bij binnenkomst hun handen wassen of ontsmetten met handgel en vindt er een controlegesprek plaats. Er mogen aan tafel maximaal vier personen plaatsnemen, tenzij het gezelschap bestaat uit één gezamenlijk huishouden van meer personen.

Toetsen preventieve maatregelen

Zo heeft elke branche zijn eigen richtlijnen en zijn ondernemers zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Om ondernemers daarbij te ondersteunen, introduceerde Kiwa, onafhankelijk certificeerder van onder meer ISO certificeringen onlangs het COVID-19 keurmerk. In het kader daarvan kunnen organisaties hun preventieve maatregelen tegen het coronavirus laten toetsen op basis van nationale en internationale regelgeving en aanvullende brancherichtlijnen. Het keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen is geschikt voor vrijwel elke organisatie.

Center Parcs heeft de primeur

Center Parcs is de eerste organisatie die haar COVID-19 preventiemaatregelen door Kiwa heeft laten keuren. Dat is geen overbodige luxe, met de zomervakantie voor de deur staat en de vele Nederlanders die in eigen land met vakantie gaan. Met het Kiwa-keurmerk kan Center Parcs gasten het vertrouwen geven dat zij zo veilig mogelijk gebruik kunnen maken van accommodaties, faciliteiten, zwembaden en restauratieve voorzieningen.